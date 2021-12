Ex-marido de Lulu Santos vai à casa do cantor cobrar dívida e barraco é exposto

Os vizinhos de Lulu Santos devem ficar atentos, porque logo logo o cantor deve receber a visita de seu ex-marido e ex-empresário, Bruno Azevedo, que irá cobrar divida ao famoso, com quem ele esteve casado por 14 anos.

O rapaz decidiu ir até à cobertura onde o famoso mora com o atual marido, Clebson Teixeira, para cobrar dívida e pendências burocráticas.

Dessa forma, disse Bruno: “Ele me deve assinaturas em documentos, ele tem que pagar a parte dele do imposto do apartamento que ficou pra mim no espólio. Ele ainda não pagou a parte dele. Eu já paguei meu imposto, o imposto já venceu e eu já vou ter que pagar de novo. Vou lá cobrar”. Declaração dada ao EM OFF.

Bruno Azevedo foi empresário de Lulu Santos por muitos anos, porém, quando iniciou a pandemia da covid ele abandonou o posto. Além disso, vale destacar que os 14 anos de relacionamento dos dois foi em sigilo total, devido um acordo feito por eles mesmo.

Mas, após o término, que aconteceu meses antes do cantor assumir o atual marido, a relação entre Bruno e o Lulu era bem amistosa, tanto que ele continuou sendo o empresário do artista. Porém, agora, as coisas não estão fáceis depois que Lulu Santos não cumpriu suas obrigações.

LULU SANTOS SE EMPOLGA E QUEBRA CADEIRA

Atualmente Bruno Azevedo é casado com a bancária Mayara Netto, com quem teve uma filha.

A primeira etapa dos Shows ao Vivo no The Voice Brasil foi um sucesso. O motivo de tamanho sucesso, se deve aos técnicos e talentos por parte dos participantes, e teve Lulu Santos quebrando a cadeira.

Após quebrar a cadeira empolgado, o cantor se explicou. “Deu vontade de interferir até no time do outro!”. Portanto, Lulu não foi o único, uma vez que Claudia Leitte já chegou a quebrar a tampa da sua cadeira. “Eu tive uns momentos de não ter um autocontrole, quase pulei da minha cadeira”, brincou ela.