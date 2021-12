Excluído de série de Zezé Di Camargo, Luciano ostenta fortuna milionária maior que o irmão e surpreende

Zezé Di Camargo e Luciano foram uma das duplas sertanejas mais importantes da história e marcaram gerações com seus sucessos que são cantados até hoje. A dupla sertaneja, que enfrenta boatos de separação após várias polêmicas, incluindo a recente exclusão de Luciano do série do irmão na Netflix, tem uma diferença muito grande nos seus bens acumulados que deixa muita gente de boca aberta.

Segundo informações apuradas pelo Jornal Extra, Luciano Camargo acumula uma fortuna avaliada em R$ 77,3 milhões, surpreendentemente R$ 20 milhões a mais que Zezé Di Camargo. Os motivos para essa diferença foram bem pontuados: embora a dupla sertaneja fature junto com publicidades, shows e lucros provenientes de plataformas de streaming e rádios, eles têm negócios paralelos que rendem uma boa grana.

No caso de Luciano, o cantor sertanejo tem vários empreendimentos com a esposa Flávia Camargo. Entre suas principais fontes de renda, destacam-se uma empresa de urbanismo localizada em Natal (RN), avaliada em cerca de R$ 27 milhões. Além disso, o irmão de Zezé Di Camargo é proprietário de duas mansões milionárias: uma em Orlando (EUA) e outra em São Paulo, que mostramos logo abaixo.

Por outro lado, Zezé Di Camargo lucra milhões com sua fazenda “É o Amor”, que cria gados de luxo e vende em leilões, além de outros negócios da família. O que fez sua fortuna abaixar, no entanto, foi a partilha de bens após a separação de Zilu, que ainda corre nos tribunais e pode tirar mais uns bons milhões do seu bolso.

Dessa forma, Zezé tem uma fortuna avaliada entre R$ 50 a 60 milhões. Vale ressaltar que os valores coletados são de 2019 e certamente os valores sofreram alterações, ou seja, provavelmente os irmãos Camargo hoje estarão muito mais ricos do que citamos aqui.

Conheça a mansão milionária de Luciano Camargo

Luciano Camargo, que integra a dupla sertaneja com seu irmão Zezé, é um dos cantores mais ricos do país na atualidade. Com mais de três décadas de carreira, o famoso acumulou uma verdadeira fortuna devido aos diversos shows que realizou, além dos milhões de CDs e DVDs que vendeu. Por conta disso, ele faz questão de ostentar, e vive em um verdadeiro palácio ao lado da família.

Com milhões em sua conta para esbanjar, Luciano Camargo não economizou ao decorar sua mansão, e deixa todos de boca aberta toda vez que compartilha cliques no local. A residência, localizada na Grande São Paulo, foi adquirida pelo sertanejo em 2014, e possui 2500m². No local moram ele, a mulher e as duas filhas gêmeas, Isabella e Helena, de 11 anos.

Recentemente o cantor abriu as portas do imóvel para Rodrigo Faro em uma matéria especial para seu programa, e deu detalhes de todos os cômodos que foram milimetricamente pensados por Flávia Fonseca. Entre os destaques, podemos citar uma sala de cristais, um quarto de conto de fadas para as herdeiras e até mesmo um lustre gigantesco que sobe e desce, de acordo com a necessidade do famoso.

Confira fotos da mansão milionária de Luciano Camargo em Movimento Country.