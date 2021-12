Graciele cai no choro e desmente Zilu: “Zezé podia tudo no casamento”

Graciele Lacerda abriu o coração ao falar da relação com o noivo, Zezé Di Camargo, e a ex do cantor, Zilu Camargo, no documentário “É o Amor – Família Camargo”, da Netflix, que estreia nesta quinta-feira (9).

Nos episódios, Zilu, que hoje mora em Miami, nos Estados Unidos, desabafou sobre o término de seu casamento com o pai de Wanessa Camargo.

E detalhou: “Eu não ficaria no casamento da maneira com que estava sendo. Imaginar que ele é infiel é uma coisa. Você ver a infidelidade é outra”.

O sertanejo, por sua vez, diz que ficou encantado pela influenciadora capixaba: “Eu me apaixonei pela alma dela”.

Emocionada e chorando, Graciele disse que quando tudo começou ela se sentia culpada pelo relacionamento. “Eu chorava muito e eu tinha que esconder isso da minha família. A maioria, ninguém sabia. E eu ajoelhava e pedia a Deus pra tirar ele da minha vida. Eu não desejei, não queria isso. Eu me questionava”, comentou a empresária.