Igreja em Rio Branco beneficia mais de 100 famílias com sacolões e brinquedos em projeto de Natal

A igreja evangélica Videira Church, localizada no Conjunto Tucumã, em Rio Branco, realizou com sucesso o Programa Natal Solidário neste fim de ano, com o apoio do Ministério Público Estadual (MPAC) e do Gabinete da primeira-dama do Estado.

A ação conseguiu arrecadar e entregar para famílias carentes mais de 150 sacolões, além de brinquedos para as crianças.

Os bairros Mocinha Magalhães, Distrito Industrial e Calafate, além do município de Tarauacá, foram beneficiados com os presentes.

O pastor Edmilson Assis, que representa a denominação, disse que se sente grato com a possibilidade de a igreja ajudar tantas pessoas.

“Como nos alegramos em poder levar o amor de Jesus, alimentos e brinquedos em mais uma ação Natal Solidário. Parabéns à igreja por amar e se movimentar, por estar disponível para o Reino e servir ao próximo. Que o nosso Deus os abençoe cada vez mais”, disse à reportagem do ContilNet.

Assis informou que outras ações serão realizadas no próximo ano.