Janssen, protesto contra ‘passaporte da vacina’, abono salarial e mais: veja o que foi destaque nesta terça

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta terça-feira (7), no ContilNet.

Mesmo com governo congelando imposto, Acre é TOP 3 em ranking de gasolinas mais caras do país

O último balanço da Agência Nacional do Petróleo, divulgado nesta terça-feira (7), mostra que o Acre tem o terceiro maior valor da gasolina em todo o Brasil. Leia na íntegra.

Sesacre diz que novas vacinas da Janssen chegam esta semana; entenda aplicação de 2ª dose

A secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, disse em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (7), que o Governo Federal deve enviar novas vacinas da Janssen, nos próximos dias, para completar a imunização de quem tomou dose única no Estado – aproximadamente 12.529 pessoas. Veja mais.

De verde e amarelo, acreanos protestam contra ‘passaporte da vacina’ na Câmara de Rio Branco

Um grupo de pessoas foi para a frente da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (7), protestar contra o ‘passaporte da vacina’ adotado pelo Governo do Estado para evitar um aumento no número de contaminações pelo coronavírus. Saiba mais.

Servidores da Segurança e Educação protestam na Assembleia Legislativa do Acre

Servidores da saúde e da segurança protestam nesta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Os profissionais de saúde, pressionam para que haja orçamento garantido na Lei de Orçamento do próximo ano, que garanta melhoria nas condições de trabalho e salarial para a categoria. Leia na íntegra.

Após decisão do TCE, governo do Acre pagará abono a todos os servidores da educação

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) apresentou nesta segunda-feira, 6, um parecer esclarecendo que os 70% dos recursos que deverão ser destinados ao pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) refere-se a todos os servidores que prestam serviço para a educação e não apenas aos profissionais do magistério, o que permite agora que o governo pague o abono de final do ano da Educação a todos os servidores da Educação do Estado e não somente aos professores. Confira.