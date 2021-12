De verde e amarelo, acreanos protestam contra ‘passaporte da vacina’ na Câmara de Rio Branco

O Acre tem vivenciado um recrudescimento da pandemia com o avanço da imunização, mas enfrenta a ameaça da variante Ômicron, que já foi registrada no Brasil. Os especialistas acreditam que só é possível combatê-la com a vacina e demais medidas sanitárias.

Vestidos de verde e amarelo – cores que representam a bandeira do Brasil -, os manifestantes se apresentam como defensores do governo Jair Bolsonaro. O executivo acreano exige a apresentação da carteira de vacinação contra covid-19 na entrada de espaços públicos.

Um grupo de pessoas foi para a frente da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira (7), protestar contra o ‘passaporte da vacina’ adotado pelo Governo do Estado para evitar um aumento no número de contaminações pelo coronavírus.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!