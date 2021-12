O grande triunfo sobre o norte-americano colocou o brasileiro na terceira posição dos galos, atrás apenas do campeão Aljamain Starling, Petr Yan (primeiro do ranking) e TJ Dillashaw, com quem Aldo sugeriu um embate ao fim da luta contra Font.

Assim, a luta entre Aldo e Dillashaw ganha força e pode acontecer no primeiro semestre de 2022. O vencedor entra na linha direta pela disputa do cinturão. O campeão Aljamain Starling e Petr Yan devem se enfrentar pela unificação do título dos galos.