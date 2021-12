Lançamentos da semana na Netflix; confira lista com os 19 títulos novos

A terceira semana do mês de dezembro começa com quase 20 novos títulos no catálogo da plataforma de streaming Netflix. São séries, filmes e documentários que prometem sacudir a semana de quem busca maratonar com bons lançamentos. Dentre os títulos, está prevista a estreia da segunda temporada de “Emily em Paris”.

Também existe muita expectativa para o lançamento do filme “Não Olhe para Cima”, que conta com um elenco de peso formado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, entre outros. O filme deverá entrar no catálogo na próxima sexta-feira (24). Confira abaixo todos os lançamentos anunciados pela Netflix para esta semana.

Dia 20 de dezembro (segunda-feira)

Elite Histórias Breves: Samuel Omar;

Predadores Assassinos.

Dia 21 de dezembro (terça-feira)

Una Novidad no tan padre;

Jim Gaffigan: O Rei da Comédia.

Dia 22 de dezembro (quarta-feira)

Emily em Paris (2ª Temporada);

Fast & Furious: Hobbs & Shaw;

Segunda Guerra em Cores: Caminho para a Vitória;

Badanamu Pop.

Dia 23 de dezembro (quinta-feira)

Elite Histórias Breves: Patrick.

Dia 24 de dezembro (sexta-feira)

Não Olhe Para Cima;

Victoria e Mistério;

O Mar da Tranquilidade;

Tudo Menos Natal;

Super Murali;

Stand By Me Doraemon;

Stand By Me Doraemon 2;

Mãe só tem Duas: 2ª temporada.

Dia 25 de dezembro (sábado)