Letícia Sabatella se revolta com comentário do assassino de Daniella Perez

Letícia Sabatella se mostrou indignada após receber um comentário de Guilherme de Pádua, condenado pela morte de Daniella Perez, filha de Glória Perez. A autora da Globo havia publicado que a filha morreu há 29 anos. “O assassino veio fazer um comentário nas minhas redes! Cara de pau. Não deixamos barato, nem eu e nem meus seguidores”, afirmou a intérprete de Teresa Cristina, de Nos Tempos do Imperador, sem mostrar o comentário.

A HBO Max anunciou em novembro que estaria preparando uma série sobre o assassinato de Daniella Perez e Guilherme de Pádua deletou o perfil que tinha nas redes sociais com mais de 40 mil seguidores, mas criou um perfil privado. O ex-ator é atualmente um pastor de uma igreja evangélica em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 1997, ele foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão pelo assassinato da filha de Glória Perez, a tesouradas, mas foi colocado em liberdade condicional em 1999, depois de cumprir seis anos, nove meses e 20 dias da sentença, um terço do total da pena (ele já estava preso desde 1993).

Letícia Sabatella lembrou que na época do assassinato ela estava grávida de sua única filha, Clara, do relacionamento com o ator Ângelo Antônio. Uma semana depois do ocorrido, no dia 4 de janeiro de 1993, ela deu à luz a menina, prematuramente. “Sinto demais esta lembrança. Dia 28 de dezembro. A notícia que eu tentei nem escutar, estava grávida. As imagens que não saíam dos meus pensamentos. A tristeza. E eu quase perdi minha filha também. Nasceu de cinco meses”, lamentou.