Mesmo com chuvas, nível do Rio Acre segue baixando na capital acreana, diz Defesa Civil

Mesmo com as fortes chuvas que têm atingido a capital acreana nos últimos dias, o nível do Rio Acre segue baixando, de acordo com a Defesa Civil.

O último boletim divulgado às 6h desta quarta-feira (29) mostra que o afluente atingiu 8,38m. No mesmo horário do dia anterior, a marca era de 8,78m.

A cota de alerta estipulada pelo órgão municipal é 13,50m. Já a de transbordamento, é de 14m.

A Prefeitura de Rio Branco já visitou alguns bairros que podem ser afetados com a possível cheia prevista para o final de dezembro e o início de 2022.