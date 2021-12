Natal do Samu, Gusttavo Lima, novos casos de covid-19 e mais: veja o que foi destaque nesta quarta no ContilNet

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quarta-feira, 1, no ContilNet

Fieac sedia reunião com representantes da Pró-Amazônia para discutir desenvolvimento sustentável e econômico

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) sediou nesta quarta-feira (01) a 10ª Reunião do Conselho de Representantes da Pró-Amazônia. O evento, que contou com a presença do governador Gladson Cameli e dos representantes dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, objetivou a discussão de diretrizes entre as federações dos respectivos estados para que o desenvolvimento econômico da região seja impulsionado. Leia na íntegra.

Gladson estende prazo para secretários que vão disputar as eleições se afastarem até março

Gladson Cameli voltou atrás e determinou nesta quarta-feira (1) que os secretários que desejam disputar as eleições de 2022 devem deixar o cargo apenas no fim de março do próximo ano. Saiba mais.

Boletim: Sesacre notifica sete novos casos de Covid-19, 20 casos suspeitos e cinco internações nas últimas 24hs

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 7 novos casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 1º de dezembro. O número de infectados permanece em 88.220, em todo o estado. Leia na íntegra.

EXCLUSIVO! Considerada a maior e mais luxuosa do AC, suíte de Gusttavo Lima já recebeu Bolsonaro e ContilNet revela valor de diária

O cantor Gusttavo Lima ficará hospedado na suíte mais luxuosa do Acre e o site ContilNet teve acesso exclusivo ao local na manhã desta quarta-feira (1). A suíte já recebeu todos os presidentes do Brasil que estiveram no Acre. Leia mais.

Samu realiza campanha de arrecadação de cestas básicas em Rio Branco: “Proporcionar um Natal feliz à famílias carentes”

Mesmo depois de um ano com muitos impasses, provações e apuros, os profissionais da Saúde não mediram esforços para continuar ajudando ao próximo. Nesta ocasião em específico, a ocorrência atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Branco foi de levar cestas básicas às famílias carecidas. Saiba mais.