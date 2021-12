Fieac sedia reunião com representantes da Pró-Amazônia para discutir desenvolvimento sustentável e econômico

O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) sediou nesta quarta-feira (01) a 10ª Reunião do Conselho de Representantes da Pró-Amazônia. O evento, que contou com a presença do governador Gladson Cameli e dos representantes dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, objetivou a discussão de diretrizes entre as federações dos respectivos estados para que o desenvolvimento econômico da região seja impulsionado.

Segundo o presidente da Fieac, José Adriano, a ideia primordial do encontro no estado é de aliar desenvolvimento e preservação ambiental.

“Estamos muito satisfeitos com a vinda dos presidentes, mas acima de tudo pelo apoio que estamos recebendo da Confederação Nacional da Indústria a respeito do estado. Temos uma proposta muito clara do que queremos, uma expectativa muito grande, um projeto de 10 anos que se consolida com o apoio de todas as federações da Amazônia e do setor produtivo”, falou.

Além disto, ele complementou ainda que neste planejamento, há 32 municípios envolvidos das três regiões. Com relação aos planos, as ideias são: atração de investimento através da construção de um novo parque industrial, reconstrução da BR-364, implantação de uma região onde une Acre, Rondônia e Amazonas “como uma zona de investimento para consolidar o corredor de exportação aos países andinos e com a Ásia”.

“Estamos elencando com o Governo do Estado e bancada federal, teremos o primeiro encontro das lideranças da região Norte justamente para colocarmos esses itens como propostas inegociáveis do ponto de vista do estímulo ao setor produtivo. São coisas básicas, mas precisamos do apoio de toda a bancada da Amazônia Legal”, complementou.

AMAZÔNIA+21

A proposta apresentada foi a Amazônia+21, encabeçada pelo presidente na Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Marcelo Thomé, tem por objetivo gerar e distribuir riqueza para os 23 milhões de habitantes da região a partir do equilíbrio entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico.

“A ideia é contribuir fortemente com a conservação da floresta, já que no entorno de todo empreendimento, a empresa é obrigada a preservar. Não existe melhor agenda da conservação da floresta do que apoia o desenvolvimento da Amazonia”, pontuou.