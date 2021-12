Natal: shoppings já estão lotados, mas pouca gente compra. Comércio espera queda de 5% nas vendas

Depois de uma Black Friday frustrante, com faturamento abaixo do esperado, o primeiro fim de semana de dezembro teve lojas de rua e corredores de shoppings cheios. Mas o movimento ainda não se traduziu em vendas.

A inflação e os juros mais altos assustam os consumidores, o que deve levar a Confederação Nacional do Comércio (CNC) a revisar a projeção para retração de até 5% no faturamento no Natal, ante 3,8% de alta, estimada em setembro.

— Depois da Black Friday, houve aumento de 3% nas vendas em comparação com antes da pandemia. Essa seria uma ótima notícia para o Natal, não fossem outras condições de consumo que jogam as expectativas para o negativo — explica Fabio Bentes, economista sênior da CNC.

