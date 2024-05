Globo adverte jornalista por comparação entre tragédia no RS e roubo de suas joias

A direção da GloboNews não gostou nada da repercussão do polêmico comentário de Eliane Cantanhêde sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. A jornalista recebeu uma advertência, segundo o colunista Gabriel Perline.

Durante o jornal “Em Ponto” de quarta-feira (15), Cantanhêde comparou a situação dos gaúchos à dor que ela viveu ao ter suas joias roubadas no ano passado. “Roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi coloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu a casa, quem deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, uma cama, e não tem mais nada. A casa debaixo d’água”, disse a comentarista. Embora a direção da casa tenha alertado a jornalista e considerado as falas infelizes, há o entendimento de que não houve relevância editorial e prejudicial à cobertura da GloboNews. Repercussão A fala de Eliane foi alvo de críticas nas redes sociais. “Classista?” comentou a atriz Luana Xavier. “Jornalismo feito para a realidade dos milionários”, criticou outro internauta. No entanto, algumas pessoas defenderam a jornalista. “Ela quis dizer que se doeu muito perder as joias, que é algo supérfluo, imagina quem perdeu tudo.” declarou outro usuário