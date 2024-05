Eliezer conta que saiu do ‘BBB’ devendo R$ 300 mil e que divide todas as contas com Viih Tube

O empresário e ex-BBB Eliezer abriu o verbo sobre sua vida financeira. Casado com Viih Tube, com quem já tem a filha Lua e espera outro rebento, ele contou que saiu de sua participação no reality show com uma dívida de R$ 300 mil.

Disse mais: que demorou um ano para ganhar o equivalente ao prêmio, na época, de R$ 1 milhão. “Gastei tudo. A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua”, disse ele em sua participação no podcast No Lucro, da CNN Brasil.