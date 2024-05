Após críticas, Davi, do BBB 24, volta ao RS, e seguidores notam mudança: ‘Sem sorrir’

Na última semana, o ex-motorista de aplicativo foi alvo de ataques depois de surgir sorrindo, em fotos compartilhadas na internet, em meio à catástrofe ambiental.

Num dos registros publicados no Instagram, ele mostrou uma carreta cheia de cestas básicas, arrecadadas por meio de doações, e apareceu com um sorriso no rosto à frente do material.

Algumas pessoas o acusaram por praticar “turismo de tragédia”. “Foto sorrindo em meio ao caos, que vergonha”, criticou um seguidor. “Biscoiteiro”, acusou outra pessoa. “Parece que só está querendo aparecer”, apontou mais um internauta.

‘O povo quer me derrubar’