Crítica: Marisa Abela é o ponto alto de filme sobre Amy Winehouse

Aliás, as cenas em que Amy aparece sofrendo assédio da imprensa ou vivenciando situações vexatórias por causa do vício em drogas e em Blake tomam um espaço demasiado do longa.

Outras abordagens polêmicas que podem soar incômoda para os fãs inclui ainda a forma como o ex-marido da cantora, responsável por introduzi-la às drogas, é retratado — mais como vítima da cantora do que o contrário.

Outro excesso do roteiro está na romantização a respeito da relação de Amy com o pai, Mitchel Winehouse. Embora a intérprete nutrisse grande afeto pelo patriarca e tenha feito até uma tatuagem para homenageá-los, a narrativa de que o empresário era o maior protetor de Amy não é unânime entre os seguidores da artista.

Apesar disso, as cenas reservadas para mostrar a relação próxima e terna de Amy com a avó, Cynthia Winehouse, assim como aquelas em que Abela solta a voz para convencer na pele da cantora, em cenários que transportam o público para pubs londrinos abafados, são as mais bonitas da produção.

Justamente por isso, deixam um gostinho amargo no espectador, que certamente seria mais feliz se aprofundando na personalidade doce e no talento explosivo de Amy Winehouse.

Avaliação: Bom