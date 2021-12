No Dia do Fonoaudiólogo, Aleac promove audiência pública em homenagem aos profissionais

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma audiência pública, na manhã desta quinta-feira (9), pelo Dia do Fonoaudiólogo, celebrado anualmente no Brasil neste 9 de dezembro.

A data homenageia os profissionais e alerta para a importância dos cuidados com a voz.

A audiência foi proposta pelo Vice-presidente da Aleac, deputado Jenilson Leite (PSB). Médico, Jenilson falou da importância dos profissionais responsáveis pelos cuidados com a voz e lembrou que a audiência, além de homenagear os fonoaudiólogos, também traz a oportunidade de ouvir as demandas da categoria que completa 40 anos.

“Estamos aqui para não apenas homenagear, mas também acolher as lutas que vocês acham importante no processo de valorização”, destacou Leite.

O profissional da fonoaudiologia é o responsável por avaliar, diagnosticar e tratar distúrbios vocais e neurológicos e também, é importante para profissionais que utilizam muito a sua voz, como cantores, palestrantes, atores, professores, palestrantes, radialistas, repórteres, apresentadores e outros.

A conselheira do Conselhos Regional de Fonoaudiologia, Iriá Muniz, destacou o trabalho feito pelos profissionais durante o período de pandemia.

“Todo profissional de saúde teve um papel importante, o fonaudiologo é um desses, e mesmo com todo risco de contaminação, o senso de responsabilidade falou mais alto”, destacou.

O diretor da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo, disse que os profissionais fazem a diferença na saúde, sendo uma área da ciência de grande importância e destacou o trabalho feito dentro das unidades.

“A Fonoaudiologia precisa avançar mais no Estado, a Sesacre precisa ter um olhar para isso. Precisamos ocupar os espaços para avançarmos nos debates”, reconheceu.

A profissão foi regulamentada no Brasil em 9 de dezembro de 1981, através da Lei nº 6.965. O Acre conta atualmente com pouco mais de 100 profissionais regulamentados.

Ao fim da audiência, os profissionais receberam um certificado emitido pelo gabinete do deputado Jenilson Leite.