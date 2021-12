Novo Lázaro: mulher de fazendeiro morto corre risco de perder a visão

Cristina Nascimento Silva, 45 anos, a única sobrevivente dos ataques de Wanderson Mota Protácio, 21, no último domingo (28/11), segue internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana). O acusado é procurado pela polícia, que o busca há quatro dias.

A mulher é esposa do fazendeiro Roberto Clemente Matos, 73, morto por Wanderson com um tiro na cabeça, na propriedade da família, em Corumbá de Goiás (GO).

Cristina sofreu tentativa de estupro, foi agredida pelo suspeito, que bateu e mordeu o rosto dela, mas conseguiu desvencilhar-se. Enquanto corria pelo mato, foi alvejada no ombro. Ela teria se fingido de morta, sobreviveu e recupera-se na unidade de saúde do município goiano.

Após o crime, o acusado fugiu com o carro do fazendeiro, uma S10, e a mulher buscou socorro.

Antes disso, Wanderson degolou a própria mulher, grávida, e a enteada, na casa onde os três viviam, também em Corumbá de Goiás. As vítimas são Raniere Aranha Figueiró, 21, e Geysa Aranha da Silva Rocha, 2.

Segundo informações oficiais do Heana, Cristina está consciente, orientada e estável. O Metrópoles visitou a unidade hospitalar na manhã desta quinta-feira (2/12), mas familiares da vítima não quiseram dar entrevista. Ela não corre risco de morte.

Leia mais em Metrópoles.