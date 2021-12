“O MPAC não pode receber ordens de governo nenhum”, diz futuro procurador-geral do órgão

O ContilNet entrevistou nesta semana o futuro procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro. O gestor conduzirá um dos órgãos mais importantes do Estado pelos próximos dois anos.

Lovisaro foi nomeado pelo governador Gladson Cameli na última segunda-feira (29) após ter sido classificado em primeiro lugar, com mais de 32% dos votos, na eleição interna do órgão que elegeu uma lista tríplice.

Durante o bate-papo conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, o ainda coordenador do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) falou sobre as expectativas e desafios para os próximos anos, explicou qual o objetivo do MPAC e qual a função que exerce o procurador-geral.

“Meu interesse é obedecer aquilo que diz a Constituição Federal sobre o papel do MPAC, que é um órgão independente, que deve prezar pelo diálogo entre as instituições – como está em seu DNA. O MPAC não pode receber ordens de governo nenhum”, comentou o jurista.

Confira a entrevista completa: