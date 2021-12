O percentual de votos que Moro pode “roubar” de Bolsonaro em 2022

Esse percentual é resultado do seguinte cálculo: na pesquisa da XP, Bolsonaro teria 25% das intenções de voto; desses eleitores, 28% responderam que Moro será sua segunda opção de voto em 2022.

O ex-juiz parece ter se animado tanto com os números que seus auxiliares agora fazem questão de ressaltar o percentual em todas as conversas com políticos e mercado financeiro desde então.

