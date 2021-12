Ômicron: Brasil tem 5 casos confirmados da nova variante e 8 suspeitos

A pasta inaugurou nesta quinta uma sala de situação para vigilância e monitoramento da nova variante do coronavírus. Na primeira reunião, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a pregar cautela sobre a nova cepa.

Entre os cinco casos confirmados, são quatro homens e uma mulher. A mulher e dois homens estão em São Paulo. Os outros dois estão em Brasília. Todos foram vacinados. Entre os oito casos em investigação, há uma mulher não vacinada.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento as evidências científicas sobre a Ômicron apontam para maior transmissibilidade. Não existem dados sobre a agressividade da variante no quadro clínico ou na resposta vacinal.

Veja o boletim sobre a variante Ômicron divulgado nesta quinta-feira (2/12) pela pasta:

Chegada da variante ao Brasil

Na última segunda-feira (29/11), segundo a coluna de Igor Gadelha, Queiroga avisou ao presidente Jair Bolsonaro (PL) que foram identificados casos de dois brasileiros infectados pela variante Ômicron do coronavírus.

A Ômicron (B.1.1.529), nova variante do coronavírus identificada inicialmente pela África do Sul, já foi registrada em pelo menos 21 países até o momento. Com medo de a cepa disparar os casos de Covid-19 pelo mundo, várias nações já restringiram voos provenientes de parte do continente africano. A variante acionou um alerta de preocupação mundial, pois tem 50 mutações, algo nunca visto em nenhuma outra cepa anterior, como a Delta ou a Alfa.

Na tarde de terça-feira (30/11), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou ter recebido resultados preliminares mostrando que dois brasileiros estão com a variante Ômicron do coronavírus. O Instituto Adolfo Lutz afirmou que atestou os resultados e confirmou a infecção dos dois.

“Um passageiro vindo da África do Sul e que desembarcou em Guarulhos no dia 23/11, portando resultado de RT-PCR negativo, com vistas a se preparar para a viagem de regresso à África do Sul, procurou o laboratório localizado no aeroporto de Guarulhos, no dia 25/11, para, já na companhia de sua esposa, realizar o teste de RT-PCR requerido para o retorno. Naquele momento, ambos testaram positivo para a Covid-19 e o fato foi comunicado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de São Paulo”, registrou a nota da agência.

Depois da confirmação do terceiro caso da variante, em São Paulo, foi a vez de o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciar a oficialização de dois casos, na capital.