Ponte Metálica e parte do Centro de Rio Branco será interditado já na noite desta quinta para Show Piromusical

O Ano Novo de Vida, Esperança e Dignidade da Prefeitura de Rio Branco será celebrado com uma queima de fogos na ponte Juscelino Kubitschek, à meia-noite desta sexta-feira.

Para que o show piromusical aconteça no capricho, um grande esquema de segurança foi montado. O trânsito da capital sofrerá mudanças em algumas rotas já a partir das 22h desta quinta-feira, 30 de dezembro.

“A ponte metálica será fechada a partir das 22h, desta quinta-feira. Quem for ao segundo distrito da cidade, terá que ir pela terceira ponte”, explicou João Marcos Luz, diretor de Trânsito da RBTrans.

Ainda de acordo com o diretor, a partir das 5h da manhã desta sexta-feira, 31, quem estiver na Avenida Getúlio Vargas ou na Rua Floriano Peixoto, no centro, e quiser acessar o segundo distrito de Rio Branco terá que ir acesso pela Avenida Epaminondas Jácome.

“Nós estaremos mudando o sentido da via, com o auxílio dos agentes de trânsito e a ponte coronel Sebastião Dantas ficará com duplo sentido”, afirmou João.

A RBTrans avisa para a população do primeiro distrito que vai prestigiar a queima de fogos, que a parte central da capital estará totalmente liberada para estacionamento. No segundo distrito, na área da gameleira, uma parte estará fechada, e a outra liberada para os condutores.