Prefeitura de Brasileia e SEBRAE realizam IV Feira do Peixe

A Prefeitura de Brasiléia, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), realizam a IV Feira do Peixe, que acontecerá durante 3 dias, com início nesta quarta-feira (15) e término na sexta-feira dia 17 de dezembro. A feira estar sendo realizada na Feira Municipal Maria Florêncio do Nascimento, próximo à rodoviária de Brasiléia.

Diversos produtores participam da feira, que além do Peixe também disponibiliza hortaliças, cereais, doces e salgados, além da pracinha de alimentação com café da manhã e almoço. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde também está no local realizando imunização contra Covid-19.

Participaram da abertura a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Francisca Bezerra, Coordenadora de Projeto de Agronegócios do SEBRAE Rina Soares, Gerente do Hospital Regional Raimundo Chaar, Janildo Bezerra, Representante do SICRED, Secretário de Planejamento, Emerson, Secretário de Meio Ambiente, Zico Rocha, Secretária de Administração, Vilma Galli, Representante da Secretaria de Agricultura, Antônio Francisco, gerentes, coordenadores e equipes da gestão municipal.

Morador do quilômetro 18, Vivaldo Dias é produtor de peixe e fala e falou da importância de realizar a feira. ” Eu estou hoje representando os produtores de peixe, nós agradecemos a Prefeitura e Sebrae e estamos sugerindo que seja realizada a Feira do Peixe ao menos 3 vezes ao ano, para que possamos vender para a comunidade”, pontuou.

Margarida Silva é moradora do Ramal do Polo e produtora de hortaliças e também está vendendo seus produtos. ” Agradeço muito por essa oportunidade que temos de vender nossos produtos, estamos muito satisfeitos por passar os 3 dias aqui na feira trazendo nossas verduras para serem comercializadas aqui”, disse.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra, falou da importância da Feira do peixe para o município. ” Em nome dos nossos produtores rurais eu quero agradecer a prefeitura de Brasiléia, Sebrae e o SENAR, pela realização da feira do peixe, com certeza aquece a economia do nosso município”, destacou.

A coordenadora de Agronegócio do SEBRAE, Rina Soares, destaca a parceria com a prefeitura de Brasiléia para o fortalecimento da economia dos produtores.

“Essa parceria com a prefeitura de Brasiléia é importante, os produtores estão tendo a oportunidade de comercializar seus produtos de uma forma mais organizada, dessa forma fortalecendo a economia do município”, finalizou.