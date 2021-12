Ratinho vai ser processado após sugerir que mulher fosse metralhada e anuncia que vai deixar a política

Ratinho causou uma enorme polêmica envolvendo uma deputada. Isso porque, ele sugeriu metralhar uma deputada por conta de um projeto de lei que propõe tirar a expressão “marido e mulher” da união civil.

Sendo assim, ele foi detonado. “Quem é essa mulher? Natália, você não tem o que fazer, não? Você não tem o que fazer, minha filha? Vá lavar roupa a caixa do teu marido, a cueca dele, porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Tinha que eliminar esses loucos… Não dá para pegar uma metralhadora, não?”, disse Ratinho no último dia 15.

Dessa forma, sua fala foi imensamente repudiada e fez com que a deputada Natália Bonavides (PT – RN) se manifestasse. Sendo assim, Ratinho usou seu programa na Massa FM para destacar que não irá mais falar de política.

“Aliás, nós temos que colocar mais fofoca nesse programa e menos política porque nós estamos passando por um período de muito radicalismo. É radicalismo dos dois lados. Radicalismo muito da direita e um radicalismo muito da esquerda. Então, qualquer comentário, os da esquerda mudam conforme eles querem e os da direita mudam conforme eles querem”, disse Ratinho.

DEPUTADA DETONOU RATINHO

Mas, antes do seu pronunciamento, ele viu a deputada detoná-lo no Twitter. Sendo assim, ela destacou que pretende processar o contratado do SBT. “O apresentador Ratinho sugeriu que eu fosse metralhada, em programa visto por milhares de pessoas. Incitar homicídio é crime! Ele [Ratinho] coloca a minha vida e minha integridade física em risco. Ratinho ainda disse que eu fosse lavar as cuecas de meu marido. Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente”.