Rihanna grávida? Vem entender todos os rumores

Após participar de uma cerimônia solene para ser coroada a heroína nacional de Barbados, o nome de Rihanna vem ganhando destaque nas redes sociais. Bom, para início da história, o título foi concedido após o país romper o vínculo de 400 anos com a monarquia britânica. Merecidíssimo, né?

Para além disso, o site MTO News aponta que a cantora estaria grávida do seu primeiro filho. Uma das fontes disse ao veículo que presenciou a artista saindo do seu avião particular. “Rihanna está grávida, ela tem uma barriga enorme e está aparecendo. Estou tão animado”, revelou.

“Os funcionários foram informados em sua casa que não é permitido beber ou fumar. Rihanna está grávida e deseja trazer seu bebê para um ambiente saudável”, afirmou uma segunda pessoa.

Aos 33 anos, a Rihanna namora com o rapper A$AP Rocky e, em alguns cliques durante o evento, ela parecia tentar esconder a barriguinha. Será? Dá uma olhadinha nas fotos!