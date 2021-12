Rio Branco tem a menor concentração de riquezas entre as capitais do Brasil, diz IBGE

Rio Branco é a capital do Brasil que menos concentra riqueza no país. Isto quem diz é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em levantamento divulgado na última sexta-feira (17).

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) destacaram também que apenas oito cidades concentram 25% das riquezas do país. Estes são: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Porto Alegre e Osasco, em São Paulo.

Ainda de acordo com as informações, apesar de o país haver 5.570 municípios, a concentração de riquezas no Brasil já foi bem mais concentrada em anos anteriores. Em 2002, apenas 4 municípios, dentre eles São Paulo, somavam ¼ da economia total.

No levantamento recente, foi comparado três regiões: o Semiárido, a cidade de São Paulo e a Amazônia Legal, que compreende nove estados, inclusive o Acre. Na comparação, constatou-se que a maior megalópole da América Latina tem mais que o dobro das riquezas do Semiárido (5%) e da Amazônia Legal (8%).