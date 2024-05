Concurso Unificado é adiado por tempo indeterminado após fortes chuvas no RS; confira

Por conta da calamidade pública que o estado do Rio Grande do Sul vive pelas fortes chuvas, o Concurso Nacional Unificado (CNU) foi adiado indefinitivamente. A decisão, que saiu nesta sexta-feira (03), é do Governo Federal.

Apenas no Acre são 22.861 mil inscrições. Contudo, após as enchentes que deixaram 37 mortos no RS, o adiamento foi oficializado.

Chuvas intensas

Nos últimos quatro dias, choveu três vezes mais do que a média para esta época do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Santa Maria teve o maior volume de chuva em todo o estado nos últimos dias, totalizando 436,2 milímetros, três vezes mais do que o normal para um mês, que é cerca de 140 milímetros, conforme explicação do meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet.

Os temporais, que atingem a região desde segunda-feira (29), deixaram 13 mortos, 21 desaparecidos e 11 feridos, segundo a Defesa Civil. Ao todo, foram registrados problemas em 134 municípios.

Conforme o mais recente boletim, 44,6 mil pessoas foram atingidas pelos efeitos do mau tempo. São 8,3 mil moradores fora de casa. São 3.079 em abrigos e 5.257 desalojados (na casa de familiares ou amigos).