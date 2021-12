Unificação do horário de votação, IBGE, passaporte da vacina e mais: veja o que foi destaque nesta quarta

Chegou a hora de ficar mais informado com os destaques desta quarta-feira, 15, no ContilNet.

IBGE abre dois processos seletivos com quase 800 vagas para o Acre; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu dois processos seletivos com quase 800 vagas para o Censo de 2022. As oportunidades são para agentes censitário (106) e recenseadores (680) nos 22 municípios do Estado. O primeiro cargo tem remuneração de R$ 2.100, enquanto o segundo é de R$ 1.700. Veja aqui.

Gladson diz que pretende suspender uso obrigatório de máscaras em 2022, mas quer ouvir especialistas

O governador Gladson Cameli disse ao ContilNet, nesta quarta-feira (15), que pretende suspender o uso obrigatório de máscaras a partir de 2022 se a pandemia do novo coronavírus acabar no Acre. Leia na íntegra.

Friale acusa publicação de jornal britânico de trazer informações falsas sobre Rio Branco: ‘Falta de pesquisa séria’

O pesquisador em meteorologia Davi Friale acusou o jornal britânico The Guardian de publicar informações falsas à respeito da temperatura do Acre em uma publicação que fala do natal na cidade. Leia mais.

Políticos acreanos dizem que unificação do horário de votação pode elevar abstenção de votos no AC em 2022

Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite de terça-feira (14), de unificar o horário de votação em todo o Brasil com o fuso horário de Brasília nas eleições de 2022, políticos acreanos se manifestaram contrários à decisão que faz com que no Acre, o horário de votação inicie às 6h da manhã e finalize às 15h. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Veja mais.

Igrejas no AC não precisam exigir passaporte da vacina em cultos e missas, decide Comitê da Covid-19

O Governo do Acre decidiu nesta quarta-feira (15), por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que os templos religiosos não precisam exigir o passaporte da vacina durante cultos, missas e atividades convencionais. Saiba mais.