Friale acusa publicação de jornal britânico de trazer informações falsas sobre Rio Branco: ‘Falta de pesquisa séria’

O pesquisador em meteorologia Davi Friale acusou o jornal britânico The Guardian de publicar informações falsas à respeito da temperatura do Acre em uma publicação que fala do natal na cidade.

Em determinado trecho da publicação, o jornal afirma que Rio Branco é “uma cidade sufocante do rio Amazonas, onde as temperaturas de dezembro costumam atingir os 40ºC”. Friale diz que não é bem assim.

“Infelizmente, a falta de conhecimento ou, pelo menos, de uma pesquisa séria, levou o famoso jornal inglês a cometer dois erros feios: Rio Branco não fica no rio Amazonas, mas muito distante dele, ou seja, às margens do rio Acre, e a capital do Acre nunca registrou temperatura de 40ºC, pois, em dezembro, a temperatura média é 25,7ºC, com máximas de 31,0ºC e mínimas de 22,2ºC”, diz.

De acordo com o pesquisador, uma única vez, “no dia 8 de dezembro de 1970, Rio Branco registrou 39,8ºC, a maior temperatura de todos os registros”.

Confira publicação de Friale na íntegra:

O tradicional jornal britânico “The Guardian” publicou esta semana uma matéria sobre Rio Branco, onde parte do texto lia-se: “a sweltering Amazon river town where December temperatures often soar close to 40”, cuja tradução é “uma cidade sufocante do rio Amazonas, onde as temperaturas de dezembro costumam atingir os 40ºC”.

Infelizmente, a falta de conhecimento ou, pelo menos, de uma pesquisa séria, levou o famoso jornal inglês a cometer dois erros feios: Rio Branco não fica no rio Amazonas, mas muito distante dele, ou seja, às margens do rio Acre, e a capital do Acre nunca registrou temperatura de 40ºC, pois, em dezembro, a temperatura média é 25,7ºC, com máximas de 31,0ºC e mínimas de 22,2ºC. Uma única vez, no dia 8 de dezembro de 1970, Rio Branco registrou 39,8ºC, a maior temperatura de todos os registros. São raros os dias do ano em que a temperatura, na capital do estado, supera 34ºC.

Rio Branco é a capital com a menor temperatura dentre todas as 16 capitais do Norte e Nordeste do Brasil, longe de ser sufocante, pelo contrário, é a que tem a temperatura mais agradável. No inverno, a temperatura mínima média, no mês de julho, é de apenas 17,5ºC, com registros frequentes abaixo de 12ºC, com mínimas de até 6,0ºC.

No dia 21 de agosto de 2020, ano passado, às 15h, a temperatura, em Rio Branco, era, apenas, 12,0ºC, no aeroporto internacional da cidade. Neste dia, a capital do Acre era a mais fria do Brasil e, também, de boa parte da Argentina.

O jornal inglês, no entanto, não publicou que, no seu pais, em Cambridge, no dia 25 de julho de 2019, foi registrada temperatura de 38,7ºC, sendo frequentes os registros superiores a 30ºC, no verão.

É bom lembrar que as cores oficiais da cidade de Rio Branco são azul e branco, ou seja, da sua bandeira, e, portanto, nada mais justo do que festejar com tais cores, ao contrário das críticas negativas feitas pelo jornal da Inglaterra.

Certamente, o “The Guardian” fará as devidas correções, pois é um jornal conceituado e de tradição não só na Europa, mas no mundo.

Confira os gráficos das temperaturas médias, mínimas e máximas de Rio Branco, durante todos os meses do ano, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, medidas desde a década de 1960:

Temperaturas médias de Rio Branco

Temperaturas mínimas de Rio Branco