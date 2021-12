IBGE abre dois processos seletivos com quase 800 vagas para o Acre; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu dois processos seletivos com quase 800 vagas para o Censo de 2022.

As oportunidades são para agentes censitário (106) e recenseadoros (680) nos 22 municípios do Estado. O primeiro cargo tem remuneração de R$ 2.100, enquanto o segundo é de R$ 1.700.

As inscrições podem ser realizadas a partir de 16h desta quarta-feira (15) até as 16h de 29 de dezembro pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – a realizadora do concurso, CLICANDO AQUI.

O IBGE exige ensino fundamental completo para o cargo de recenseador e ensino médio completo para agente censitário.

Para recenseador, que é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores, a previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico e na disponibilidade de recursos orçamentários. Já para agente censitário municipal, que gerencia o posto de coleta, a duração dos contratos é de 5 meses, podendo ser prorrogado.

As provas serão aplicadas presencialmente no próximo dia 27 de março de 2022, com horários e locais a serem definidos.

Mais informações podem ser consultadas pelo telefone 0800-2834628 ou o e-mail [email protected]