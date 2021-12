URGENTE: Casal é executado a tiros dentro de apartamento

Um casal ainda não identificado foi executado com vários tiros na noite desta segunda-feira (27), ao serem alvejados dentro de uma vila de apartamentos localizada na Rua Clara Nunes, próximo da Daniela no bairro Aponiã, região leste de Porto Velho.

De acordo com informações preliminares apuradas pela nossa equipe de reportagem do portal de notícias Hora1rondonia, a casa foi invadida por bandidos que abriram fogo contra as vítimas, onde o homem morreu na sala e a mulher ainda tentou se esconder no banheiro e também foi morta.

Rapidamente a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e após chegar no local puderam ver as vítimas ao solo ensangüentadas e solicitaram uma equipe do Samu para poder constatar os óbitos. O local está isolado e a perícia criminal junto com o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos necessários.