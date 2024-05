Vídeo mostra rapper Diddy espancando namorada em hotel

Um vídeo do rapper Sean Diddy Combs espancando a então namorada, Cassie Ventura, em um hotel de Los Angeles, em 2016, foi divulgado nesta sexta-feira (17/5) pela CNN norte-americana. A mulher move um processo contra o ex por agressão.

Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver que Diddy corre por um corredor atrás da mulher trajando apenas uma toalha branca. Ele encontra Cassie na porta do elevador, dá um soco na nuca dela, a puxa e joga no chão.

Assista o vídeo abaixo. As imagens são fortes:

BREAKING

CNN has obtained footage of Diddy repeatedly beating his then girlfriend Cassie in a hotel hallway.

I want to note that Kimora Lee Simmons has warned people about Diddy’s conduct for years, and she has either been attacked for doing so or ignored. Diddy also… pic.twitter.com/VS6rXczXWo

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) May 17, 2024