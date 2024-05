Programa de Virgínia Fonseca procura por homens bonitos e atléticos

A coluna Fábia Oliveira descobriu, em primeira mão, que o programa de Virgínia Fonseca, no SBT, está em busca de homens bonitos e atléticos, para gravar um novo quadro. O Sabadou vai apostar no amor, ajudando as pessoas a encontrarem seu par ideal.

No chamado, a produção pede ainda que os rapazes sejam “estilosos, tipo modelo” e que ter um “talento” será um diferencial. Não foi pedido limite de idade, mas exigência é que tenham mais de 20 anos.

Os testes acontecem nos dias 20 e 21 de maio. Já as gravações serão entre os dias 27 e 29. Como bônus, os mocinhos vão embolsar R$ 175 de cachê. O transporte até os estúdios da emissora de Silvio Santos é gratuito. A seleção é apenas para São Paulo.

Virgínia estreou o Sabadou no dia 6 de abril, data do seu aniversário. A atração conta com musicais, jogos, entrevistas, além de debates sobre os assuntos mais comentados na internet. Lucas Gudes e Margareth Serrão, mãe da influencer, também farão parte do elenco, interagindo com o público dentro e fora dos estúdios.