Finneas auxiliou a irmã na composição e produção do novo álbum. Esta não é a primeira vez que os dois colaboram em produções da cantora. No disco de estreia de Eilish, ele também foi o responsável pela produção e composições, tornando-se um renomado produtor no mercado musical.

Incentivado desde criança a tocar instrumentos e compor, fez aulas de música desde os 12 anos de idade e iniciou a carreira com um grupo local de pop rock. Em seguida, despontou como compositor com o single Ocean Eyes, feito para Billie Eilish, que logo despontou. Em seguida, trabalhou para Selena Gomez, Camila Cabello e outras artistas de sucesso.

Para além de Billie Eilish: a carreira de Finneas

Finneas O’Connell, até o momento, conta com sete Grammys no currículo e diversas indicações. Mas ele não se resume apenas ao lado de produção, visto que também tem uma carreira como cantor e instrumentista.

Com 26 anos de idade, o estadunidense conta com o EP de estreia, Bloody Harmony, e uma colaboração especial com o Spotify Singles disponível na plataforma de áudio. Além disso, lançou o disco Optimist e vários outros singles e colaborações especiais com Tove Lo e James Blake.

O artista também conta com uma extensa carreira no cinema, tendo participado dos filmes Professora Sem Classe, Estranhamente Vermelho, Life Inside Out e Confessions of a Teenage Jesus Jerk. Na televisão, fez parte do elenco de alguns episódios de Glee, Modern Family e Aquarius.