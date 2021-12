Vidente que previu o 11/11 e morte de princesa Diana faz assustadoras previsões para 2022: “Nova pandemia”

Vangelia Gushterova, conhecida como ‘Baba Vanga’, vidente que supostamente previu o atentado às Torres Gêmeas no 11 de setembro e a morte da princesa Diana, fez seis previsões assustadoras para 2022 – incluindo uma nova pandemia.

Nascida na Bulgária, Vangelia perdeu a visão quando tinha 12 anos. Ela declarava que Deus lhe deu o dom da vidência e, com ele, fez previsões até o ano 5079. Para 2022, as previsões são bastante assustadoras, segundo o britânico “The Mirror”.

De acordo com a vidente, no próximo ano, haverá uma outra pandemia, que começará na Sibéria, causada por um vírus congelado liberado pela mudança climática. Essa mesma mudança no clima irá acarretar em episódios de tsunamis na Austrália e vários países da Ásia. Em outros países, haverá uma crise hídrica por falta de água potável.