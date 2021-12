WhatsApp vai mudar limite de tempo para excluir mensagens

Todo usuário do WhatsApp percebeu que seu aplicativo está em constante desenvolvimento. Agora, há rumores de que o software de mensagens instantâneas está trabalhando para estender o limite de tempo para apagar as mensagens enviadas.

Se precisar apagar uma mensagem que já foi enviada a todos, você deve fazer isso em 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. O novo limite de tempo de exclusão de mensagens do WhatsApp será aumentado para 7 dias e 8 minutos, de acordo com relatórios.

É importante ressaltar que o recurso estará disponível primeiro para usuários do Android, com uma versão para iOS posteriormente.

Os usuários do WhatsApp no ​​Android receberam recentemente dois novos recursos. Chamadas rápidas e relatórios em nível de mensagem são dois dos recursos. Em vez de depender de uma mensagem SMS com os códigos de verificação, novos usuários do Android que escolherem o WhatsApp ou usuários que reinstalarem o WhatsApp em um telefone Android podem usar a função Chamadas Rápidas para verificar seus números de telefone por meio de uma chamada automática.