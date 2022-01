Alan Rick entrega Van à organização cristã Jovens Com Uma Missão

Na manhã desta terça-feira, 04/01, o deputado federal Alan Rick (DEM), ao lado da secretária de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, Ana Paula Lima e do Pastor Daniel Batistela, entregou uma Van de 16 lugares à organização cristã Jovens Com Uma Missão (JOCUM). O veículo foi adquirido através de emenda individual do parlamentar no valor de R$ 200 mil, somada a uma contrapartida do governo do Estado.

A JOCUM é um movimento internacional de cristãos de muitas denominações que tem pregado o evangelho e levado assistência social às populações mais vulneráveis. No Acre, a organização tem diversas frentes de trabalho, como a Casa Lar Ester para meninas vítimas de violência e exploração sexual, o atendimento a adolescentes do sexo masculino de 12 a 17 anos em situação de risco social e drogadição, e o atendimento a pessoas em situação de rua com a Casa de Passagem Rhuama. Tudo é coordenado pelo casal de pastores José Daniel Batistela e sua esposa, Fátima Batistela.

O pastor Daniel Batistela recebeu as chaves e agradeceu ao deputado Alan Rick, ao governo federal, a Secretária de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres do Acre e ao governo do Estado.

“Alan Rick tem sido um parceiro e um irmão nesses anos todos. É uma pessoa que defende os princípios cristãos, é conservador, então, nós caminhamos juntos porque cremos que é o melhor para o nosso Brasil. Estamos muito felizes com a chegada da Van, o momento é de agradecimento. Muito obrigado!” – completou.

“Temos mais recursos do deputado Alan Rick vindo pra JOCUM. São R$ 300 mil destinados a compra de materiais de bens e consumo. Deputado tem sido um importante parceiro do trabalho socioassistencial do governo do Estado, através da SEASDHM. Ao todo são mais de R$ 3,5 milhões em recursos para diversas entidades.” – destacou a secretária Ana Paula.

Também estiveram no ato de assinatura do termo de sessão do veículo e entrega da chave, o vereador Francisco Piaba (DEM), o presidente da executiva estadual do Democratas, Jairo Cassiano e o diretor do IEPTEC Francineudo Costa.

Durante a solenidade na JOCUM Rio Branco, Alan Rick falou sobre outras entregas que devem ser realizadas ainda em Janeiro. “São mais de 20 entidades contempladas com emendas de minha autoria. Um total de mais de R$ 3,5 milhões de reais para apoiar o trabalho de assistência social no Acre. Essa é a incumbência que Deus nos deu: servir àqueles que trabalham no resgate e restauração de vidas.” – disse o deputado.

Alan Rick também agradeceu ao governo federal, através do presidente Bolsonaro e do ministro da Cidadania João Roma, ao governo do estado nas pessoas do governador Gladson Cameli, da Secretária Ana Paula, equipe da SEASDHM e ao chefe da Representação do Acre em Brasília Ricardo França pela parceria que possibilitou que a necessidade dessa importante entidade de assistência social fosse atendida.