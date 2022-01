“Apesar de dificuldades e injustiças, estou satisfeito”: Gladson responde à ataques, presta contas e fala de 2022

O governador Gladson Cameli voltou a dar estocadas em seus adversários, principalmente em líderes do PT, partido que ficou no poder no Acre durante 20 anos e cujo governo ele herdou em 2018. A manifestação foi feito num vídeo postado em suas redes sociais no domingo (2), com uma espécie de prestação de contas sobre seus três anos de mandato.

No vídeo, Cameli fala do começo do ano de 22, mas lembra que, para seguir em frente, é necessário lembranças e atenção em relação ao passado. “Todos lembram que, quando assumimos, nosso primeiro trabalho foi pagar dívidas que eles deixaram, dívidas daqueles que deixaram o Estado quebrado”, disse o governador, numa referência direta a seu antecessor, Tião Viana, que deixou o governo devendo salários, décimo terceiro e até verbas indenizatórias de seus secretários e assessores.

De acordo com o governador, além de atrasar o pagamento, os membros e aliados daqueles governos ainda torciam para que o atual Governo atrasasse o pagamento dos servidores estaduais. “Os que agora falam e nos cobram, são os mesmos que deixaram aquelas dívidas que tivemos que pagar”, disse o governador. “Comigo no comando, não só pagamos em dias como adiantamos as datas de pagamento e, em dezembro, pagamos aos funcionários da Educação o maior bônus da história do nosso Estado. Fomos além: contratamos mais de mil novos servidores, entre policiais, professores, médicos e outros profissionais que já tinham quase perdido a esperança, nos cadastros de reservas”, afirmou.

Gladson Cameli lembrou ainda que, com a máquina governamental funcionado, chegou a hora de atacar a maior preocupação das pessoas na época: combater a violência que derrotou os governos anteriores.

“Você lembra que a solução deles foi dar apitos para os policiais, que nem fardamento tinham. Busquei o apoio do governo federal e trouxemos centenas de novas viaturas, fardamento, armas e munições. Criei os batalhões de fronteira, que havia prometido em campanha de 2028. Convoquei mais de 700 policiais, civis e militares. O trabalho sério gera resultados: somos o Estado que registrou a maior queda de homicídios e feminicídios do Brasil. Mas, ninguém esperava uma pandemia no caminho. E não foi qualquer uma. O coronavirus é a maior pandemia deste século. Foram dois anos lutando para preservar e proteger as nossas vidas. Terminei obras que estavam há anos paradas. Em menos de 40 dias, colocamos dois hospitais para funcionar. Contratei mais médicos e enfermeiros e, quando a vacina chegou, nós mobilizamos a todos, o mais rápido possível. Preservamos vidas e a saúde não colapsou, como aconteceu em outros estados e em outros países, e aqui também, como no passado. Mas também cuidamos da economia. Fomos um dos poucos estados que não adotaram o lokdown total, durante a semana. E assim que os números da pandemia começaram a baixar, lançamos as licitações para obras de infraestrutura e para movimentar a economia e preservar os empregos das pessoas. A pandemia não acabou e, por isso, precisamos manter todos os cuidados. Mesmo assim estamos empenhados em buscar novos investimentos com o programa “Melhor Emprego. Tivemos a força política para conseguir, junto ao Governo Federal, a liberação e conclusão da ponte sobre o Rio Madeira. Estamos construindo o Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia, para nos ligar definitivamente ao Pacífico. Estamos duplicando a AC-405 e seguindo com o maior programa de recuperação de ramais da nossa história”, disse.

De acordo com o governador, apesar de tudo isso quem só critica “diz que este é um Governo sem obras”.

“Eu digo: a maior obra que existe é cuidar das pessoas. Pelas famílias, no Governo nós criamos o Cartão do Bem, que, no momento em que as famílias mais precisaram, sempre esteve presente para que nenhum acreano passasse fome. Pelos estudantes, fizemos o prato extra, que dar, diariamente uma refeição a mais para cada criança na escola. Pelos pais, oferecemos o fardamento escolar de seus filhos, para que nenhum pai ou mãe deixasse de enviar seu filho à escola por falta do que vestir, o que antes era cobrado. Pelos trabalhadores, vamos colocar em prática, já neste ano que está começando, a carteira de habilitação social para ajudar a quem não tem dinheiro para pagar pelo documento e assim conseguir um emprego melhor. Assim é que vamos trabalhar ainda mais este ano. Você já me ouviu dizendo em outras oportunidades que este é um Governo que já deu certo porque eu acredito nisso e faço o meu melhor todos os dias”, acrescentou.

Cameli também disse que todo governo tem que ser transparente.