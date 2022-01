Após longas negociações, Flamengo anuncia renovação com Arrascaeta

SE QUEDA! AGORA É OFICIAL! @GiorgiandeA renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2026. PODE COMEMORAR, NAÇÃO! 🎶 Ôôô, êêê… 🎶 pic.twitter.com/cRVlNfvUNV — Flamengo (@Flamengo) January 18, 2022

O vínculo anterior do jogador de 27 anos ia até dezembro de 2023. Entre as exigências feitas pelo jogador e seu staff estavam um aumento salarial. Além disso, a principal dificuldade durante a negociação estavam nos 25% dos direitos econômicos do jogador que pertenciam ao Defensor Sporting, clube que o revelou para o futebol. A equipe uruguaia pedia 5 milhões de euros pela porcentagem do meia.