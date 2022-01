BBB22: Naiara Azevedo perde processo movido contra ex-músico e dívida milionária vem à tona

A vida de Naiara Azevedo está agitada dentro do BBB22, e também fora! Após ter uma leve briga com a participante Lina, a cantora teve uma surpresa, que na verdade, ainda não sabe. Em suma, a Justiça do Trabalho de Goiás, condenou a artista a pagar salários reajustados a um músico que entrou com ação.

Além disso, vale lembrar que recentemente foi exposta uma dívida de mais de R$ 1 milhão de Naiara Azevedo. De acordo com o Splash, do UOL, o músico Altair de Jesus Souza reclamou na Justiça de “datas de admissão e desligamento, função e remuneração, postulando, pelos fundamentos da exordial. O pagamento de diferença salarial, adicional de insalubridade, adicional noturno, horas extras, feriados, domingos e multas”. Sendo assim, o documento, que foi publicado no dia 21, revela que o juiz Marcelo Nogueira Pedra condenou Naiara Azevedo, a pagar os reajustes salarias. Mas não para por aí! A participante do BBB22, terá que pagar os adicionais de insalubridade, noturno e honorários advocatícios. “A quantidade de horas de efetivo labor noturno sofria variação, conforme a prova oral, havendo meses de maior e de menor quantidade de apresentações, bem assim dias em que ocorriam dobras”, diz um trecho do processo. BBB22: Lucas detona Naiara Azevedo Lucas, participante do BBB22, detonou Naiara Azevedo, afirmando que não conhece bem a cantora sertaneja. “A gente não sabe quem é a Naiara. Não sabe se ela é bipolar… Às vezes ela entrou com problema lá fora muito grande e aqui só aumentou. Eu falei pra ela: ‘Você queria cozinhar? Pô, super maneiro pra todo mundo na casa. Só que você fica lá dentro, cozinhando e todo mundo vai curtir, socializar, e você fica ali’”, começou o rapaz. Além disso, o participante afirmou que o pessoal da casa mais vigiada do país, pode se virar para fazer a comida, e não depender de Naiara Azevedo. “Comida, qualquer coisa a gente come. Tá ligado? Não fez diferença nenhuma ela ter cozinhado pra gente, cara. A gente quer conhecer a pessoa”.