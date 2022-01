Concurso Caixa: órgão comenta chance de novo edital

A Caixa Econômica Federal anunciou a chance de nova publicação de edital para certame do órgão (concurso Caixa). A informação foi dada por meio das redes sociais.

O perfil oficial do banco divulgou que um novo concurso de ampla concorrência pode ser realizado após o término da vigência do certame realizado no ano de 2014.

Concurso Caixa 2014

O concurso Caixa realizado no ano de 2014 ainda está ainda está em andamento. Em agosto, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) autorizou a convocação de mais três mil aprovados após portaria que aumentou o quadro de pessoal, passando de 84.544 para 87.544.

Em dezembro, o órgão iniciou a convocação dos aprovados para o cargo de técnico bancário, com admissões para cerca de 250 agências da Caixa.

O concurso, organizado pelo Cebraspe, ofereceu vagas de cadastro de reserva para os cargos de técnico bancário (nível médio), engenheiro (nível superior) e médico do trabalho (nível superior).

Os salários foram estipulados em R$ 2.025,00 podendo chegar a R$ 8.041,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram no concurso Caixa, tendo o certame mais de 30 mil candidatos aprovados.

Inicialmente, o prazo do certame terminaria em junho de 2016 para todos os cargos, mas uma Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho garantiu que a seleção siga válida até o trânsito em julgado.

O Direção Concursos entrou em contato com a Caixa Econômica e aguarda retorno sobre o andamento da seleção.

Vale lembrar que em outubro de 2021, a Caixa realizou uma seleção que ofereceu 1.110 vagas imediatas para candidatos PCDs.

Os salários iniciais variavam entre R$ 3 mil podendo chegar a R$ 27 mil a depender do cargo ocupado, além de benefícios. O concurso foi organizado pela Cesgranrio e teve as provas aplicadas no dia 31 de outubro.

Resumo concurso Caixa