Concurso INSS: edital 2022 com 7.575 vagas. Veja!

O concurso INSS do Instituto Nacional do Seguro Social deve acontecer antes das eleições de 2022! Um dos mais aguardados concursos públicos do país devido ao grande quantitativo de oportunidades que poderão ser ofertadas está com edital cada vez mais próximo. A autarquia teve uma redução drástica no quadro de pessoal nos últimos anos. Sem certame, o total de vacâncias chega a mais de 21 mil.

Um novo pedido de autorização, mais detalhado e específico, foi enviado ao Ministério da Economia no dia 18 de junho de 2021, contemplando 7.575 vagas para os cargos de analista e técnico do INSS. Este novo documento complementa e substitui o primeiro, que originalmente requisitava um total de 10 mil vagas.

O presidente do INSS, Leonardo Rolim, confirmou que o novo certame está no PLOA 2022. A equipe Gran Cursos Online está em contato com a assessoria do órgão para descobrir qual a previsão de publicação do edital. Até o momento não houve resposta.

Confira utilizando o índice nesta matéria TUDO sobre a situação e detalhes do último edital INSS.

Concurso INSS: remuneração e benefícios

Veja abaixo os valores que os aprovados no concurso INSS receberão de acordo com a ocupação e a carga horária semanal de trabalho.

Técnico do Seguro Social do INSS (40h) Analista do Seguro Social do INSS (40h) Classe A R$ 5.447,79 R$ 8.357,07 Classe B R$ 6.374,39 R$ 9.552,88 Classe C R$ 7.274,11 R$ 10.682,69 Classe Especial R$ 8.260,25 R$ 11.958,67

Perito Médico Federal (30h) Classe A R$ 10.923,26 Classe B R$ 11.605,06 Classe C R$ 12.379,01 Classe D R$ 13.257,57 Classe Especial R$ 14.489,71

A remuneração dos funcionários do concurso INSS é composta de três parcelas, sendo: o vencimento básico, Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS).

Os valores acima foram encontrados na Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios e têm como referência o mês de janeiro de 2020.

Concurso INSS: Auxílios recebidos

Além da remuneração, o concurso INSS oferece os auxilios abaixo:

R$ 458 de auxílio-alimentação e

R$130 do auxílio saúde (para o titular e mais o mesmo valor para cada dependente).

Concurso INSS: gratificação

Foi publicado na edição do dia 17 de fevereiro de 2021, no Diário Oficial da União, uma Instrução Normativa (IN) que versa sobre a Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso – GECC. A gratificação trata-se da contrapartida à atuação eventual de servidor público federal, quando atuarem para o Instituto Nacional do Seguro Social, em atividades de instruções, treinamentos, participação em bancas examinadoras ou de comissão de exames e atividades diversas em concursos públicos.

O pagamento da GECC será devido aos servidores que realizarem as atividades citadas no documento desde que a previsão do custo tenha sido registrada no Projeto de Ação de Desenvolvimento validado e aprovado por todas as áreas envolvidas.

Confira na íntegra a Instrução Normativa: Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso

Concurso INSS: cargos e vagas

O número oficial de vagas do concuro INSS solicitadas ao Ministério da Economia pelo Instituto Nacional do Seguro Social foi confirmado. Ao todo, o pedido para o novo Concurso INSS contempla 7.575 vagas, sendo:

1.571 para Analistas;

6.004 para Técnicos.

Acesse o novo pedido para 7575 vagas na íntegra

Anteriormente, no fim de maio de 2021, circulou a informação de que seriam 10.000 vagas solicitadas. Contudo, a relação oficial passou para 7.575 vagas.

Apesar do cargo de Técnico do Seguro Social ser naturalmente regulamentado como uma atribuição de nível médio, o documento solicita que ambos os cargos sejam de nível superior. A justificativa para a atualização de requisitos diz respeito ao entendimento do INSS de que: “a complexidade das atividades realizadas no reconhecimento dos direitos requer o nível superior”.

Contudo, no fim do mês de junho, o diretor de Gestão de Pessoas afirmou que o ensino médio completo será o requisito oficial. “Não haverá alteração de escolaridade. Essa foi apenas uma sugestão. Um próximo concurso INSS deve exigir o nível médio para o técnico”, esclareceu.

Concurso INSS: Cargos vagos

De acordo com o levantamento de maio de 2021, apresentado no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o quantitativo de cargos vagos foi de:

QUANTITATIVO CARGO 20.185 Técnico do Seguro Social 2.385 Analista do Seguro Social 22.570 Total Além disso, segundo o Painel Estatístico de Pessoal do Ministério da Economia, atualmente 54,11% dos servidores estão aposentados.

Concurso INSS: carreira

Concurso INSS: Requisitos

Cada cargo do concurso INSS exige um requisito. Veja:

Cargo Exigência(s) Técnico do Seguro Social diploma de nível médio completo. Analista do Seguro Social diploma de nível superior na área com vagas disponibilizadas em edital. Perito Médico diploma de nível superior em Medicina e registro regular no Conselho Regional de Medicina (CRM). Os cargos de Analista no INSS podem ser para profissionais de diversas áreas. Em editais INSS anteriores já foram ofertadas carreiras para: Estatística;

Ciências Contábeis;

Direito;

Administração;

Engenharia Civil;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Elétrica;

Engenharia de Telecomunicações;

Engenharia com especialização em Segurança do Trabalho e Serviço Social.

Concurso INSS: Atribuições

Concurso INSS: Técnico do Seguro Social

realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS que não demandem formação profissional específica;

coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios e pareceres;

e exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS.

Concurso INSS: Analista do Seguro Social

prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços prestados pelo INSS nas Agências da Previdência Social – APS e aos seus servidores, aposentados e pensionistas;

elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social e Reabilitação Profissional;

supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições conveniadas;

realizar avaliação social para fins de concessão de direitos previdenciários e benefícios assistenciais;

promover estudos sociais e socioeconômicos, pesquisa e levantamento de informações visando à emissão de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos previdenciários e benefícios assistenciais, bem como à decisão médico pericial;

e exercer, mediante designação da autoridade competente, outras atividades relacionadas às finalidades institucionais do INSS.

Concurso INSS: Perito Médico

emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários;

inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários;

caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais; e

execução das demais atividades definidas em regulamento.

Os ocupantes do cargo de Perito Médico Previdenciário poderão executar, ainda, nos termos do regulamento, as atividades Médico-Periciais relativas à aplicação da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Concurso INSS: Último edital

No último concurso INSS, realizado em 2016, foram oferecidas 950 vagas, sendo 800 são de técnico (nível médio) com remuneração de R$ 5.344,87 e 150 de analista (graduados em Serviço Social) com inicial de R$ 7.954,09.

Os selecionados são contratados pelo regime estatutário, que assegura a estabilidade empregatícia. A organização do certame foi responsabilidade do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Concurso INSS: etapas de provas

Os candidatos inscritos no último concurso INSS foram avaliados por somente uma etapa, sendo:

provas objetivas: de caráter eliminatório e classificatório.

Prova objetiva do concurso INSS

Confira as disciplinas exigidas no último concurso INSS, de acordo com o cargo ofertado:

Concurso INSS: Técnico do Seguro Social

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa – 15 questões

Ética no serviço público – 6 questões

Regime Jurídico Único – 6 questões

Noções de Direito Constitucional – 7 questões

Noções de Direito Administrativo – 5 questões

Raciocínio Lógico – 6 questões

Noções de Informática – 5 questões

Conhecimentos específicos

Seguridade Social – 70 questões

Concurso INSS: Analista do Seguro Social

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa – 14 questões

Raciocínio Lógico – 5 questões

Noções de Informática – 5 questões

Legislação Previdenciária – 10 questões

Legislação específica – 6 questões

Noções de Direito Constitucional – 4 questões

Noções de Direito Administrativo – 6 questões

Conhecimentos específicos

Seguridade Social – 70 questões

Concurso INSS: Perito Médico

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa

Ética no serviço público

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Conhecimentos específicos

Medicina geral

Legislação referente ao SUS

Medicina do Trabalho

Legislação do Trabalho

Legislação Previdenciária

Seguridade Social

A estrutura da prova do concurso INSS foi composta por 120 questões no estilo de cobrança Cebraspe de “certo (C) ou errado (E). A duração das avaliações foi de 3 horas e 30 minutos, sendo aplicadas nos períodos da manhã (analista) e tarde (técnico).

A nota máxima a ser obtida foi de 120 pontos.

Notas mínimas:

Conhecimentos básicos: 10 pontos

Conhecimentos específicos: 21 pontos

Total da prova: 36 pontos

Cadernos de provas e gabaritos para o concurso INSS

Concurso INSS: Técnico do Seguro Social

Caderno de prova

Gabarito definitivo

Concurso INSS: Analista do Seguro Social – Serviço Social

Caderno de prova

Gabarito definitivo

Concurso INSS: Perito Médico

Caderno de prova

Gabarito definitivo

Nota de corte do concurso INSS

Confira abaixo as notas de corte por capital brasileira o último concurso INSS.

Capital UF Nota de corte Rio Branco AC 94 Maceió AL 102 Macapá AP 101 Manaus AM 98 Salvador BA 102 Fortaleza CE 104 Vitória ES 103 Goiânia GO 100 São Luís MA 101 Cuiabá MT 98 Campo Grande MS 100 Belo Horizonte MG 103 Belém PA 98 Curitiba PR 104 Recife PE 104 Teresina PI 102 Natal RN 102 Porto Velho RO 73 Boa Vista RR 97 Florianópolis SC 102 São Paulo SP 73 Aracaju SE 101 Palmas TO 98

Concurso INSS: trâmites

Quer saber tudo sobre o concurso INSS, navegue pelos acontecimentos usando o índice abaixo:

Orçamento para concurso confirmado

O presidente do INSS, Leonardo Rolim, confirmou que o novo concurso INSS no PLOA 2022. A informação foi passada para a Federação Nacional dos Sindicatos, durante reuniões realizadas entre os dias 8 e 13 de setembro de 2021.

Concurso pode estar na PLOA

A PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), foi encaminhada ao Congresso nesta semana. Existe a previsão de novos provimentos para o Poder Executivo, com isso o concurso INSS se beneficia.

O texto encaminhado, prevê 73.640 vagas para o ano que vem nos três poderes. A projeção para o Poder Executivo, é a criação de 1.129 cargos e provimento de 66.654 cargos. O orçamento no exercício é de R$ 5.019.393.407 e o orçamento anualizado deve ficar em R$ 6.641.455.588.

Cargos vagos

De acordo com um levantamento feito em julho de 2021, o quantitativo de vagas para o cargo de Técnico de Seguro Social é de 20.265 e para o cargo de Analista de Seguro Social é de 2.386. Os dados foram apresentados do Portal Brasileiro de Dados Abertos.

Secretário da FENASP afirma ter recebido informações sobre o concurso INSS

Moacir Lopes que é secretário do FENASP (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social), declarou que o concurso INSS estará na Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022. Ele alegou ter recebido essas informações de gestores do INSS.

Além disso, o secretário reafirmou a necessidade de um certame para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), destacando que o órgão necessita de pessoal para a melhoria do atendimento de uma maneira geral.

Proposta orçamentária

O Ministério da Economia vai apresentar o orçamento para a realização do certame na Proposta de Lei Orçamentária (PLOA 2022), até o dia 31 de agosto de 2021. Com isso, a expectativa é de que o governo se posicione em relação a realização de um novo concurso INSS, ainda no próximo ano.

Concurso INSS previsto para 2022

Apesar das dúvidas levantadas com o pedido de 10 mil vagas, em entrevista ao Jornal CBN no dia 1º de junho de 2021, o presidente do INSS, Leonardo Rolim mostrou-se otimista em relação à aprovação pelo Ministério da Economia e afirmou: “Vamos precisar sim fazer concurso para substituir esses temporários e substituir também os servidores que estão se aposentando”, disse ele.

Com relação ao número de vagas, ainda não há um número oficial. Contudo, ainda de acordo com o presidente, a intenção é cobrir todas as 3 mil vagas temporárias e compensar ao menos parte dos servidores aposentados do órgão. A expectativa é que o certame aconteça em 2022.

A equipe de comunicação do Gran Cursos Online questionou o órgão sobre a possibilidade de um novo concurso e obteve a seguinte resposta:

“Prezados, O INSS não protocolou solicitação de concurso público junto ao Governo Federal em 2020. Entretanto, como o próprio presidente já destacou, em diversas ocasiões, o INSS passa, neste momento, pela maior transformação de sua história, que findará em novos rumos para a autarquia, com prestação de serviço com mais agilidade, qualidade e segurança. Destacamos que, neste momento de transformação, estão sendo realizados profundos estudos no órgão, no sentido de mapear, considerando o novo cenário em que a Casa se encontra, qual a real necessidade de pessoal e suas qualificações para, futuramente, ser apresentado ao governo federal pedido de recomposição da mão de obra, com base na nova realidade do INSS.

Além disso, informamos, neste momento o INSS está em processo da contratação de temporários para atuação no atendimento e análise de benefício, o que ajudará a zerar o estoque de requerimentos à espera de análise há mais de 45 dias. A estimativa é, até maio de 2021, ter concluído o dimensionamento e planejamento de recursos humanos de médio e longo prazo, que permitirá a programação de concursos a partir de 2022, quando acabam os contratos dos temporários.

At.te.,

ACS – INSS” Clique aqui e confira a resposta recebida por e-mail para o Gran Cursos Online

Concurso INSS, vigência de MP de contratação temporária e unificação de cargos

LEIA: Concurso INSS e melhorias são cobradas por Fenasps

Concurso INSS e melhorias são cobradas por Fenasps ASSISTA: Concurso INSS em 2022 – análise pelo professor Fernando Maciel

Concurso INSS: convocação de aprovados

O deputado federal Pedro Augusto Palareti (PSD/RJ) sugeriu ao Ministro da Economia, Paulo Guedes, a adoção das medidas necessárias no sentido de convocar para tomar posse todos os aprovados da área no último concurso público para o cargo de Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social que se encontram no cadastro de reserva. O pedido foi devido aos dados apresentados pela parlamentar Edna Henrique sobre a atual situação e ao aumento expressivo do número de pessoas em situação de rua em todas as regiões brasileiras e atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ao Ministério da Cidadania.

Concurso INSS: pedido reposição de médicos peritos

Boa notícia para os concursandos da área da saúde. Foi realizado o pedido de um novo concurso público para reposição no cargo de perito médico previdenciário. A relação de vagas e as localidades de atuação não foram divulgadas.

A informação da solicitação foi dada em resposta à Procuradoria da República no município de Sete Lagoas – MG sobre a situação do atendimento na agência e que indica a aposentadoria do único servidor médico perito. Confira abaixo um trecho do documento:

“(…) Esclarece-se que o atual quadro de peritos médicos federais se encontra gradativamente diminuto, enquanto a demanda de serviços médico periciais se apresenta significativamente crescente, desconstituindo a realização de concurso de remoção de peritos como uma ferramenta gerencial apta a solucionar a problemática, razão pela qual esta Subsecretaria da Perícia Médica Federal priorizou o requerimento de realização de concurso público, conforme supra delineado.”

Concurso INSS: pedido à Economia com 10.000 vagas

O professor do Gran Cursos Online e procurador federal, Fernando Maciel, trará um panorama detalhado sobre o pedido feito com todas as informações necessárias para o início da sua preparação nos estudos. Assista abaixo:

Edital INSS para temporários

Edital publicado teve 8.230 vagas contempladas somente para aqueles que se enquadrem dentro dos requisitos: ser aposentado federal ou militar da reserva.

Clique AQUI e confira o edital de chamamento público temporários

A inscrição, a divulgação das informações e os resultados de todas as etapas do processo seletivo simplificado e a convocação dos candidatos selecionados foi feita pela internet, no endereço eletrônico https://www.inss.gov.br/temporarios/.

As remunerações dos profissionais são de R$ 2.100,00 a R$ 4.200,00. Além disso haverá pagamento de verbas indenizatórias: diárias (por deslocamento), auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

Aos aposentados pelo regime próprio de previdência social da União contratados do grupo E.1 será devido o valor de R$ 57,50 por processo concluído.

Aos aposentados pelo regime próprio de previdência social da União contratados do grupo E.2 será devido o valor de R$ 61,72 por perícia realizada.

Aos militares inativos das Forças Armadas contratados do grupos G.1 a G.8 será devido o adicional previsto no art. 18 da Lei nº 13.954, de 2019, e no art. 8º do Decreto nº 10.210, de 2020.

Concurso INSS: Proposta Transforma o órgão

Os servidores do quadro efetivo se reuniram e criaram o Transforma INSS, cujo projeto estimula pela valorização da autarquia federal e dos colaboradores por meio de uma reestruturação saudável interna. Eles pedem reorganização nos mais diversos setores, processos e no plano de carreira dos profissionais.

Além disso, o texto indica que seja realizado um concurso público – a cada dois anos. Mesmo que sejam ofertadas poucas vagas em comparação com as edições anteriores. A atitude visa repor pessoal fruto das vacâncias desde o ano de 2016.

Quer saber mais? Clique aqui e confira

Determinação do TRF 2 para o INSS

O Tribunal Regional da 2ª Região, que abrange os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social providencie medidas efetivas para análise dos requerimentos de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. O TRF 2 deu o prazo de até no máximo 90 dias para ter profissionais que auxiliem nos atendimentos presenciais. A multa diária é no valor de R$ 20 mil, caso não cumpra a decisão.

A autarquia federal deverá contratar pessoal capacitado para serem os prestadores de serviços no atendimento físico de todos os segurados que não consigam usar ou desconhecem como usar o MEU INSS (sistema informatizado do órgão). Porém, não prolongou se será por meio de um concurso INSS ou por profissionais que estão cedidos no Instituto.

Clique aqui e confira a matéria na íntegra

Concurso INSS: MP que revoga Assistência Social afeta certame?

A Medida Provisória nº 905/2019 versa sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e traz alterações na legislação trabalhista.

A Medida Provisória indica que não houve extinção do cargo e sim na prestação de serviços assistenciais pela autarquia aos beneficiários e assegurados.

Entenda mais sobre o assunto na matéria (clique aqui)

Ação civil pública do MPF para o concurso INSS é suspensa

No dia 4 de dezembro de 2019, o processo referente à ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal – MPF contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi suspensa. A decisão foi tomada após acordo de mediação entre as partes e a autarquia federal tomar medidas para melhorar o funcionamento do órgão.

Ficou acordado sobre o remanejamento de servidores (da Infraero para o INSS) e que o Instituto deverá enviar mensalmente relatório de desempenho de eficiência para saber se houve melhorias nos processos internos.

Motivos para fazer o Concurso INSS

Muitas oportunidades serão ofertadas em todo o Brasil; Grande quantitativo de aposentados nos próximos anos; Alta remuneração para ingresso em carreira no âmbito federal.



