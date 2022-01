Decreto de situação de emergência, concursos, feriados e mais: os destaques desta segunda

Chegou o momento de ficar mais informado nesta segunda-feira (10) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Governo abre concurso do Corpo de Bombeiros com mais de 150 vagas para o Acre; confira

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) tornou público no Diário Oficial (DOE), nesta segunda-feira (10), o concurso público com vagas para o Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Confira aqui.

Prefeitura divulga calendário com pontos facultativos e feriados de 2022; confira

A Prefeitura de Rio Branco publicou um decreto nesta segunda-feira (10) com os feriados e pontos facultativos do ano de 2022. Saiba mais.

Por casos de Covid-19 e gripe, Bocalom decreta situação de emergência: ‘Não é algo para se alarmar, é algo para se cuidar’

O prefeito Tião Bocalom (PP) assinou nesta segunda-feira (10), o Decreto de Situação de Emergência a respeito do aumento dos casos de Covid-19 e de síndrome gripal em Rio Branco. A medida terá validade de 90 dias, contados a partir da próxima terça-feira (11). Leia na íntegra.

Cotado para o BBB, filho 04 de Bolsonaro vem ao Acre participar de evento beneficente

Jair Renan Bolsonaro, filho de número 04 do presidente da República, Jair Bolsonaro, deve desembarcar no Acre para participar de um futebol beneficente promovido pelo empresário acreano Marcos Diniz. Saiba mais.

Resultado preliminar do concurso do Ise no Acre; veja os candidatos aprovados

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) tornou público nesta segunda-feira (10) o resultado preliminar da prova objetiva referente ao concurso de nível médio e superior do Instituto Sócioeducativo do Acre (Ise). Veja o resultado preliminar.