Prefeitura divulga calendário com pontos facultativos e feriados de 2022; confira

A Prefeitura de Rio Branco publicou um decreto nesta segunda-feira (10) com os feriados e pontos facultativos do ano de 2022.

“Ficam os secretários municipais e as autoridades da administração pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal por necessidade de serviço, nos dias declarados como ponto facultativo, dispensando da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário neste período”, diz um trecho.

O decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2022.

Confira as datas:

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DO ANO DE 2022

JANEIRO

1° (sábado) Confraternização Universal – Feriado Nacional

20 (quinta-feira) Dia do Católico Feriado Estadual (Lei nº 3.137/2016) – Comemoração do dia 20 adiada para o dia 21, nos termos da Lei nº 2.126/2009.

23 (domingo) Dia do Evangélico – Feriado Estadual (Lei nº 1.538/2004)

FEVEREIRO

28 (segunda-feira) Carnaval – Ponto Facultativo

MARÇO

1° (terça-feira) Carnaval – Ponto Facultativo

2 (quarta-feira) Quarta-feira de cinzas – Ponto Facultativo

8 (terça-feira) Dia Internacional da Mulher – Feriado Estadual (Lei n° 1.411/2001) Comemoração do dia 8 adiada para o dia 11, nos termos da Lei n° 2.126/2009.

ABRIL

14 (quinta-feira) Quinta-feira Santa – Ponto Facultativo

15 (sexta-feira) Paixão de Cristo – Feriado Nacional

21 (quinta-feira) Tiradentes – Feriado Nacional

MAIO 1° (domingo) Dia Mundial do Trabalho – Feriado Nacional

JUNHO 15 (quarta-feira) Aniversário do Estado do Acre – Feriado Estadual (Lei nº 14/1964)

16 (quinta-feira) Corpus Christi – Ponto Facultativo

AGOSTO 6 (sábado) Início da Revolução Acreana – Ponto Facultativo

SETEMBRO 5 (segunda-feira) Dia da Amazônia – Feriado Estadual (Lei nº 243/1968)

7 (quarta-feira) Independência do Brasil – Feriado Nacional

OUTUBRO 12 (quarta-feira) Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional

28 (sexta-feira) Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo

NOVEMBRO

2 (quarta-feira) Finados – Feriado Nacional

15 (terça-feira) Proclamação da República – Feriado Nacional

17 (quinta-feira) Tratado de Petrópolis – Feriado Estadual (Lei n° 57/1965)

DEZEMBRO

24 (sábado) Véspera de Natal – Ponto Facultativo

25 (domingo) Natal – Feriado Nacional

28 (quarta-feira) Aniversário do Município de Rio Branco – Feriado Municipal

31 (sábado) Véspera de Ano Novo – Ponto Facultativo