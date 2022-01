Dino Acre é ‘capturado’ pelo Corpo de Bombeiros em Tarauacá e vídeo viraliza

Há 5 dias, um vídeo publicado na página do Corpo de Bombeiros do Acre no Instagram fez sucesso com os internautas e o motivo é o Dino Acre, que aparece sendo ‘capturado’ pelo carro dos Bombeiros, na cidade de Tarauacá, no interior do Estado. O vídeo conta com mais de 15 mil visualizações e diversos comentários dos seguidores.

O vídeo curto mostra Moisés Santos, fantasiado de Dinossauro, sendo levado pela viatura nas ruas de Tarauacá enquanto a população se diverte com a situação. Segundo Moisés, ele estava na cidade a trabalho e decidiu colocar a fantasia para ver a reação das pessoas, quando os bombeiros o chamaram para tirar foto e surgiu a ideia da brincadeira.

Moisés trabalha com o Dino Acre há quase 4 anos e conta que a ideia surgiu depois de ouvir diversas vezes que no Acre havia dinossauros. “Quando a gente viaja para outros estados, sempre escutamos que no Acre tem dinossauro e por isso aderi a ideia, comprei a fantasia na internet e fiz a primeira aparição dele em um supermercado. O Dino repercutiu muito e desde então tenho levado ele para eventos e outras cidades”, conta.