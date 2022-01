Fernando posta mensagem após rumores de reconciliação com Maiara

Solteiro desde dezembro, o cantor Fernando publicou uma mensagem enigmática que, supostamente, pode ser um recado sobre o relacionamento dele com a sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa. Eles terminaram o relacionamento em dezembro, após supostas traições do sertanejo, que ele nega.

“Você é a única pessoa do mundo que sabe toda a verdade sobre a sua vida, então, tudo que os outros falam ou pensam ao seu respeito, é problema deles, não seu”, escreveu o parceiro de Sorocaba na legenda de uma foto postada no Instagram neste sábado (7/1).

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!