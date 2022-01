Fies, Comitê Covid-19, processo seletivo para a saúde e mais: veja o que foi destaque nesta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (7) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

MPAC assina afastamento de Alessandra Marques do cargo por postagem sobre cloroquina

A procuradora-geral adjunta para assuntos administrativos e institucionais do Ministério Público do Acre (MPAC), Gilcely Evangelista de Araújo Souza, assinou nesta sexta-feira (7), em edição do Diário Eletrônico do órgão, o afastamento da promotora de Justiça e Defesa do Consumidor, Alessandra Garcia Marques. Leia mais.

Prefeitura publica resultado final de processo seletivo para saúde de Rio Branco; veja lista

A Prefeitura Municipal de Rio Branco publicou o resultado final do processo seletivo simplificado para a área da saúde. A lista, com os candidatos aprovados e reprovados está disponível no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (7). Saiba mais.

Alunos do Instituto São José protestam contra fim do Ensino Médio e sofrem tentativa de agressão

Os alunos do 9º ano do Instituto São José protestam nesta sexta-feira (7) contra o fim do ensino médio da escola. Os estudantes fecharam um trecho da R. Floriano Peixoto, em frente à escola. Veja na íntegra.

Comitê da Covid-19 no AC ainda não tem posicionamento sobre realização do carnaval em 2022

Mesmo depois de algumas capitais brasileiras decidirem pelo cancelamento do carnaval em 2022 por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, da identificação de novas variantes e do surto de gripe em todo o país, o Governo do Estado ainda não decidiu se o evento será realizado no próximo mês. Saiba mais.

Bolsonaro assina perdão de dívidas do Fies e Marcio Bittar comemora nas redes sociais

Em uma publicação nas redes sociais, o senador Marcio Bittar (PSL-AC) comemora o perdão de multas e juros do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para estudantes inscritos a partir de 2017, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Leia aqui.