Prefeitura publica resultado final de processo seletivo para saúde de Rio Branco; veja lista

A Prefeitura Municipal de Rio Branco publicou o resultado final do processo seletivo simplificado para a área da saúde. A lista, com os candidatos aprovados e reprovados está disponível no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (7).

O edital foi lançado em outubro do ano passado com 97 vagas para contratação imediata e ainda outras para cadastro de reserva. O certame tem como objetivo a contratação em caráter excepcional, por

tempo determinado, de profissionais: auxiliar em farmácia, agente de vigilância em saúde, educador social, técnico em laboratório, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico psiquiatra, nutricionista, psicólogo

e terapeuta ocupacional.

Com salários que variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.424,71, mais gratificação de acordo com cada cargo, os contratos terão a vigência de um ano, podendo ser renovados por igual período e poderão ser rescindidos de pleno direito, antes desse prazo, mediante simples comunicação escrita com antecedência mínima de 30 dias úteis.