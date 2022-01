Globo deve atualizar valor do prêmio do BBB em 2023

A vigésima segunda edição do Big Brother Brasil mal começou, mas a direção da Rede Globo já está pensando na próxima temporada do reality show mais assistido da emissora. Pensando em entregar um programa mais “movimentado” e com participantes interessados em gerar conteúdo, a produção do BBB deve fazer diversas alterações na atração no ano que vem, passando por prêmio e participantes.

Enquanto o BBB22 vai entregar, mais uma vez, o prêmio de R$ 1,5 milhão para o grande vencedor da competição, o programa em 2023 pode ter o valor final atualizado. A coluna Erlan Bastos EM OFF apurou com exclusividade que o prêmio do BBB23 pode saltar para R$ 5 milhões, como uma forma de correção do valor perante a inflação. Vale lembrar que desde 2010, a atração dirigida por Boninho paga ao vencedor da temporada o valor de R$ 1,5 milhão.

Ou seja, o montante não é atualizado há mais de 11 anos. Em janeiro, a Warren Magazine publicou um estudo afirmando que o prêmio do BBB nunca valeu tão pouco. De acordo com os dados, com o poder de compra do brasileiro diminuindo, mesmo um valor considerado elevado, como o R$ 1,5 milhão entregue ao vencedor do programa, se desvalorizou. Se fosse corrigido pelo IPCA, a quantia paga deveria ser de, no mínimo, R$ 3 milhões.

Além disso, a coluna apurou que a produção do Big Brother Brasil deve rever alguns convites feitos para os famosos que fazem parte do grupo Camarote. A ideia de Boninho seria evitar convidar participantes que, de um modo geral, não precisem do valor pago pelo BBB e, assim, não se envolvam de fato na atração, assim como tem ocorrido com o ator e apresentador Tiago Abravanel.

O famoso, neto de Silvio Santos, gerou revolta nas redes sociais recentemente ao dizer que o BBB não precisa ser, necessariamente, um programa com brigas e propôs até mesmo um boicote ao Jogo da Discórdia. “Quando tiver jogo da discórdia, se eles ainda quiserem fazer isso, a gente não causa discórdia. Simples!”, disparou Abravanel após dizer que Naiara precisava de paz dentro do reality.

A cantora ficou abalada após ser indicada por Douglas Silva ao Paredão. Tiago ainda complementou: “Por quê que a gente tem que mostrar pro Brasil [brigas]? Por quê que esse jogo precisa ser um inferno pra ser interessante? Por quê a gente não pode viver de maneira justa e legal, se respeitando? Então é isso!”, ressaltou. Pedro Scooby e Eliezer foram alguns dos participantes que concordaram com a posição do ator.

“A gente pode fazer um Big Brother de amor. A gente tá na era do amor! A gente tá numa era onde as pessoas precisam aprender a amar as outras”, disparou Eliezer para Maria, que também ameaçava deixar o programa após Naiara discursar na sala na madrugada da última segunda-feira (24). Já Pedro Scooby afirmou, num dos quartos da casa, que deseja ser amigo de todos os participantes do lado de fora. (Colaborou Danilo Reenlsober)